NASDAQ Composite Index-Wert Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Peoples Bancorp of North Carolina-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Peoples Bancorp of North Carolina-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Peoples Bancorp of North Carolina-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie an diesem Tag 30,24 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie investiert, befänden sich nun 330,688 Peoples Bancorp of North Carolina-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 06.01.2026 auf 35,64 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 785,71 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 17,86 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Peoples Bancorp of North Carolina belief sich jüngst auf 196,25 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at