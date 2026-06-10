Peoples Bancorp of North Carolina Aktie

Peoples Bancorp of North Carolina für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923674 / ISIN: US7105771072

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Performance unter der Lupe 10.06.2026 16:04:01

NASDAQ Composite Index-Wert Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie: So viel hätte eine Investition in Peoples Bancorp of North Carolina von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Peoples Bancorp of North Carolina gewesen.

Vor 5 Jahren wurde das Peoples Bancorp of North Carolina-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 25,55 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie investierten, hätten nun 3,914 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des Peoples Bancorp of North Carolina-Papiers auf 44,16 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 172,84 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 72,84 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Peoples Bancorp of North Carolina belief sich zuletzt auf 237,10 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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