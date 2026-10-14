Peoples Bancorp of North Carolina Aktie
WKN: 923674 / ISIN: US7105771072
|Peoples Bancorp of North Carolina-Anlage
|
14.10.2026 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Wert Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie: So viel hätte eine Investition in Peoples Bancorp of North Carolina von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie statt. Zum Handelsende standen Peoples Bancorp of North Carolina-Anteile an diesem Tag bei 29,86 USD. Bei einem Peoples Bancorp of North Carolina-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,349 Peoples Bancorp of North Carolina-Aktien. Die gehaltenen Peoples Bancorp of North Carolina-Papiere wären am 13.10.2026 149,43 USD wert, da der Schlussstand 44,62 USD betrug. Das entspricht einem Anstieg um 49,43 Prozent.
Peoples Bancorp of North Carolina markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 241,64 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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