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Peoples Bancorp of North Carolina Aktie

Peoples Bancorp of North Carolina für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923674 / ISIN: US7105771072

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Profitabler Peoples Bancorp of North Carolina-Einstieg? 18.03.2026 16:04:11

NASDAQ Composite Index-Wert Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Peoples Bancorp of North Carolina-Investment von vor 5 Jahren verdient

Investoren, die vor Jahren in Peoples Bancorp of North Carolina-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Peoples Bancorp of North Carolina-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie bei 25,43 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 3,932 Peoples Bancorp of North Carolina-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 17.03.2026 149,08 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 37,91 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 49,08 Prozent angewachsen.

Peoples Bancorp of North Carolina wurde am Markt mit 206,79 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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