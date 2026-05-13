Peoples Bancorp of North Carolina Aktie

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WKN: 923674 / ISIN: US7105771072

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Peoples Bancorp of North Carolina-Investment 13.05.2026 16:04:16

NASDAQ Composite Index-Wert Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Peoples Bancorp of North Carolina von vor 5 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Peoples Bancorp of North Carolina eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Peoples Bancorp of North Carolina-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Peoples Bancorp of North Carolina-Papier an diesem Tag 23,16 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Peoples Bancorp of North Carolina-Papier investiert hätte, befänden sich nun 431,779 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.05.2026 gerechnet (40,09 USD), wäre das Investment nun 17 310,02 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 73,10 Prozent vermehrt.

Peoples Bancorp of North Carolina wurde jüngst mit einem Börsenwert von 217,86 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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