Peoples Bancorp of North Carolina Aktie
WKN: 923674 / ISIN: US7105771072
|Performance unter der Lupe
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02.09.2026 16:03:59
NASDAQ Composite Index-Wert Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Peoples Bancorp of North Carolina von vor 5 Jahren verdient
Am 02.09.2021 wurden Peoples Bancorp of North Carolina-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie bei 28,00 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,571 Peoples Bancorp of North Carolina-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie auf 43,20 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 154,29 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 54,29 Prozent.
Der Marktwert von Peoples Bancorp of North Carolina betrug jüngst 239,20 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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|Peoples Bancorp of North Carolina Inc
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