NASDAQ Composite Index-Wert Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Peoples Bancorp of North Carolina von vor einem Jahr verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Peoples Bancorp of North Carolina-Aktien verdienen können.

Peoples Bancorp of North Carolina-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Peoples Bancorp of North Carolina-Papiers betrug an diesem Tag 28,29 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 353,482 Peoples Bancorp of North Carolina-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.06.2026 gerechnet (44,01 USD), wäre das Investment nun 15 556,73 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 55,57 Prozent angezogen.

Peoples Bancorp of North Carolina war somit zuletzt am Markt 233,89 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at