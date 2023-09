NASDAQ Composite Index-Wert Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Peoples Bancorp of North Carolina-Investment eingefahren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Peoples Bancorp of North Carolina-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 30,03 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,330 Peoples Bancorp of North Carolina-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 05.09.2023 72,09 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 21,65 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 27,91 Prozent.

Zuletzt verbuchte Peoples Bancorp of North Carolina einen Börsenwert von 120,75 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at