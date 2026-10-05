PetMed Express Aktie
WKN: 121843 / ISIN: US7163821066
|Investmentbeispiel
|
05.10.2026 16:03:41
NASDAQ Composite Index-Wert PetMed Express-Aktie: So viel hätten Anleger an einem PetMed Express-Investment von vor einem Jahr verloren
Vor 1 Jahr wurde das PetMed Express-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das PetMed Express-Papier bei 2,62 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 38,168 PetMed Express-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 02.10.2026 51,91 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 1,36 USD belief. Mit einer Performance von -48,09 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Jüngst verzeichnete PetMed Express eine Marktkapitalisierung von 29,51 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu PetMed Express Inc.
Analysen zu PetMed Express Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|PetMed Express Inc.
|1,19
|-1,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX beenden volatilen Handel etwas fester -- Asiens Börsen schließen in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zum Wochenbeginn wechselhaft. Auch der DAX konnte sich am Montag für keine Richtung entscheiden. Die US-Börsen tendieren uneins. An den Börsen in Asien ging es nach oben.