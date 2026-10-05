PetMed Express Aktie

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WKN: 121843 / ISIN: US7163821066

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Investmentbeispiel 05.10.2026 16:03:41

NASDAQ Composite Index-Wert PetMed Express-Aktie: So viel hätten Anleger an einem PetMed Express-Investment von vor einem Jahr verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in PetMed Express gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das PetMed Express-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das PetMed Express-Papier bei 2,62 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 38,168 PetMed Express-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 02.10.2026 51,91 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 1,36 USD belief. Mit einer Performance von -48,09 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Jüngst verzeichnete PetMed Express eine Marktkapitalisierung von 29,51 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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