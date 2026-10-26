PetMed Express Aktie

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WKN: 121843 / ISIN: US7163821066

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Langfristige Anlage 26.10.2026 16:04:07

NASDAQ Composite Index-Wert PetMed Express-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in PetMed Express von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in PetMed Express-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurde die PetMed Express-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die PetMed Express-Aktie an diesem Tag 19,64 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 5,092 PetMed Express-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 6,21 USD, da sich der Wert eines PetMed Express-Anteils am 23.10.2026 auf 1,22 USD belief. Die Abnahme von 100 USD zu 6,21 USD entspricht einer negativen Performance von 93,79 Prozent.

Zuletzt ergab sich für PetMed Express eine Börsenbewertung in Höhe von 26,40 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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