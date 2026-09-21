PetMed Express Aktie

PetMed Express für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 121843 / ISIN: US7163821066

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Performance im Blick 21.09.2026 16:03:48

NASDAQ Composite Index-Wert PetMed Express-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in PetMed Express von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in PetMed Express eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit PetMed Express-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die PetMed Express-Anteile bei 26,50 USD. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 USD in die PetMed Express-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 37,736 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 60,75 USD, da sich der Wert eines PetMed Express-Papiers am 18.09.2026 auf 1,61 USD belief. Aus 1 000 USD wurden somit 60,75 USD, was einer negativen Performance von 93,92 Prozent entspricht.

Der Marktwert von PetMed Express betrug jüngst 34,88 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu PetMed Express Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu PetMed Express Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

PetMed Express Inc. 1,43 3,09% PetMed Express Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 38: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 38
19.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
19.09.26 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.09.26 KW 38: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreise gehen weiter zurück: ATX fester -- DAX leitet Erholungskurs ein -- Grüne Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen mit Gewinnen - Feiertagspause in Japan
Dem ATX zeigt sich zum Wochenstart mit Gewinnen. Der DAX verzeichnet ebenfalls Stabilisierungstendenzen. Die US-Börsen legen zu. Die Aktienmärkte in Asien zeigten mehrheitlich Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen