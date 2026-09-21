NASDAQ Composite Index-Wert PetMed Express-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in PetMed Express von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit PetMed Express-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die PetMed Express-Anteile bei 26,50 USD. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 USD in die PetMed Express-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 37,736 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 60,75 USD, da sich der Wert eines PetMed Express-Papiers am 18.09.2026 auf 1,61 USD belief. Aus 1 000 USD wurden somit 60,75 USD, was einer negativen Performance von 93,92 Prozent entspricht.

Der Marktwert von PetMed Express betrug jüngst 34,88 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at