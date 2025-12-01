NASDAQ Composite Index-Wert PetMed Express-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in PetMed Express von vor einem Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die PetMed Express-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 1 Jahr wurde das PetMed Express-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 4,63 USD. Bei einem PetMed Express-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2 159,827 PetMed Express-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 779,70 USD, da sich der Wert eines PetMed Express-Anteils am 28.11.2025 auf 1,75 USD belief. Mit einer Performance von -62,20 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der PetMed Express-Wert an der Börse wurde auf 36,86 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at