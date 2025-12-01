Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. -W-

PetMed Express Aktie

WKN: 121843 / ISIN: US7163821066

01.12.2025 16:04:14

NASDAQ Composite Index-Wert PetMed Express-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in PetMed Express von vor einem Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die PetMed Express-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 1 Jahr wurde das PetMed Express-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 4,63 USD. Bei einem PetMed Express-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2 159,827 PetMed Express-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 779,70 USD, da sich der Wert eines PetMed Express-Anteils am 28.11.2025 auf 1,75 USD belief. Mit einer Performance von -62,20 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der PetMed Express-Wert an der Börse wurde auf 36,86 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

PetMed Express Inc.

PetMed Express Inc. 1,48 -1,03%

