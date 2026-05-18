NASDAQ Composite Index-Wert PetMed Express-Aktie: So viel Verlust hätte ein PetMed Express-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Wer vor Jahren in PetMed Express-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Vor 1 Jahr wurde das PetMed Express-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 3,86 USD. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in die PetMed Express-Aktie investiert hat, hat nun 259,067 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der PetMed Express-Aktie auf 2,23 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 577,72 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 577,72 USD, was einer negativen Performance von 42,23 Prozent entspricht.

Insgesamt war PetMed Express zuletzt 47,79 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at