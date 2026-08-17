PetMed Express Aktie
WKN: 121843 / ISIN: US7163821066
|Rentable PetMed Express-Investition?
|
17.08.2026 16:03:30
NASDAQ Composite Index-Wert PetMed Express-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in PetMed Express von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren wurde die PetMed Express-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 12,04 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die PetMed Express-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 830,565 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 14.08.2026 1 515,78 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 1,83 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 84,84 Prozent verringert.
Der Börsenwert von PetMed Express belief sich jüngst auf 39,03 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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