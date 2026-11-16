PetMed Express Aktie
WKN: 121843 / ISIN: US7163821066
|PetMed Express-Anlage
|
16.11.2026 16:03:41
NASDAQ Composite Index-Wert PetMed Express-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in PetMed Express von vor 5 Jahren bedeutet
Am 16.11.2021 wurde die PetMed Express-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der PetMed Express-Aktie betrug an diesem Tag 30,41 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3,288 PetMed Express-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen PetMed Express-Anteile wären am 13.11.2026 3,09 USD wert, da der Schlussstand 0,94 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 96,91 Prozent verkleinert.
Die Marktkapitalisierung von PetMed Express belief sich zuletzt auf 20,87 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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