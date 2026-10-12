PetMed Express Aktie
WKN: 121843 / ISIN: US7163821066
|Lukratives PetMed Express-Investment?
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12.10.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Wert PetMed Express-Aktie: So viel Verlust hätte eine PetMed Express-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurde das PetMed Express-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des PetMed Express-Papiers betrug an diesem Tag 9,37 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die PetMed Express-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 106,724 PetMed Express-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 09.10.2026 137,14 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 1,29 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 86,29 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von PetMed Express belief sich zuletzt auf 27,78 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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