PetMed Express Aktie

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WKN: 121843 / ISIN: US7163821066

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PetMed Express-Investmentbeispiel 10.08.2026 16:03:46

NASDAQ Composite Index-Wert PetMed Express-Aktie: So viel Verlust hätte eine PetMed Express-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die PetMed Express-Aktie Investoren gebracht.

Vor 1 Jahr wurde das PetMed Express-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren PetMed Express-Anteile 3,06 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 326,797 PetMed Express-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 647,06 USD, da sich der Wert einer PetMed Express-Aktie am 07.08.2026 auf 1,98 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 35,29 Prozent eingebüßt.

Zuletzt verbuchte PetMed Express einen Börsenwert von 42,29 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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