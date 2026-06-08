NASDAQ Composite Index-Wert PetMed Express-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in PetMed Express von vor 10 Jahren angefallen

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die PetMed Express-Aktie gebracht.

Vor 10 Jahren wurde das PetMed Express-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das PetMed Express-Papier an diesem Tag bei 19,01 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 USD in die PetMed Express-Aktie investierten, hätten nun 52,604 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der PetMed Express-Aktie auf 1,68 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 88,37 USD wert. Damit wäre die Investition 91,16 Prozent weniger wert.

Der Börsenwert von PetMed Express belief sich zuletzt auf 35,98 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at