Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in PetMed Express gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem PetMed Express-Papier statt. Zur Schlussglocke waren PetMed Express-Anteile an diesem Tag 22,06 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in die PetMed Express-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 45,331 PetMed Express-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des PetMed Express-Papiers auf 0,85 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 38,54 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 96,15 Prozent abgenommen.

Jüngst verzeichnete PetMed Express eine Marktkapitalisierung von 18,77 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at