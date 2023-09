NASDAQ Composite Index-Wert Petroleum Geo-Services ASA-Aktie: So viel Verlust hätte eine frühe Investition in Petroleum Geo-Services ASA bedeutet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Petroleum Geo-Services ASA-Aktien verlieren können.

Am 08.09.2013 wurde die Petroleum Geo-Services ASA-Aktie via Börse OSL wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Petroleum Geo-Services ASA-Papier letztlich bei 75,50 NOK. Wer vor 10 Jahren 100 NOK in die Petroleum Geo-Services ASA-Aktie investiert hat, hat nun 1,325 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10,37 NOK, da sich der Wert eines Petroleum Geo-Services ASA-Papiers am 07.09.2023 auf 7,83 NOK belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 89,63 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Petroleum Geo-Services ASA belief sich jüngst auf 6,94 Mrd. NOK.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at