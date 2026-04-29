Photronics Aktie
WKN: 879430 / ISIN: US7194051022
|Photronics-Performance im Blick
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29.04.2026 16:04:25
NASDAQ Composite Index-Wert Photronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Photronics von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde die Photronics-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 10,58 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 USD in die Photronics-Aktie investierten, hätten nun 94,518 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Aktien wären am 28.04.2026 4 549,15 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 48,13 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 354,91 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von Photronics belief sich zuletzt auf 3,03 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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