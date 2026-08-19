NASDAQ Composite Index-Wert Photronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Photronics von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Photronics-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Photronics-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 9,02 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in Photronics-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 108,647 Photronics-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 18.08.2026 auf 31,88 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 35 343,68 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 253,44 Prozent gleich.

Insgesamt war Photronics zuletzt 1,99 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at