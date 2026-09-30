NASDAQ Composite Index-Wert Photronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Photronics von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Photronics-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Photronics-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Photronics-Papier bei 20,21 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Photronics-Aktie investiert, befänden sich nun 494,805 Photronics-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 29.09.2026 auf 31,07 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 373,58 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 53,74 Prozent zugenommen.

Photronics erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,80 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at