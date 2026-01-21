Photronics Aktie
WKN: 879430 / ISIN: US7194051022
|Investmentbeispiel
|
21.01.2026 16:04:38
NASDAQ Composite Index-Wert Photronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Photronics von vor 3 Jahren eingebracht
Die Photronics-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 17,97 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in Photronics-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 556,483 Photronics-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 19 165,28 USD, da sich der Wert eines Photronics-Papiers am 20.01.2026 auf 34,44 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 91,65 Prozent angewachsen.
Photronics wurde am Markt mit 2,04 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Photronics Inc.
|32,23
|4,30%