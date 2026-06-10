NASDAQ Composite Index-Wert Photronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Photronics von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen Photronics-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Photronics-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Photronics-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 22,86 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Photronics-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 43,745 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 09.06.2026 auf 29,56 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 293,09 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +29,31 Prozent.

Photronics war somit zuletzt am Markt 1,77 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at