Photronics Aktie
WKN: 879430 / ISIN: US7194051022
|Photronics-Performance im Blick
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10.06.2026 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Wert Photronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Photronics von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Photronics-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Photronics-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 22,86 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Photronics-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 43,745 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 09.06.2026 auf 29,56 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 293,09 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +29,31 Prozent.
Photronics war somit zuletzt am Markt 1,77 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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