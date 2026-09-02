Photronics Aktie
WKN: 879430 / ISIN: US7194051022
|Lohnender Photronics-Einstieg?
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02.09.2026 16:03:59
NASDAQ Composite Index-Wert Photronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Photronics von vor 3 Jahren eingebracht
Am 02.09.2023 wurde die Photronics-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Photronics-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 24,19 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 41,339 Photronics-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 129,81 USD, da sich der Wert eines Photronics-Papiers am 01.09.2026 auf 27,33 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 12,98 Prozent.
Photronics wurde am Markt mit 1,66 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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