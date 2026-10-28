Photronics Aktie

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WKN: 879430 / ISIN: US7194051022

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Photronics-Investition im Blick 28.10.2026 16:03:51

NASDAQ Composite Index-Wert Photronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Photronics von vor 3 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Photronics-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurden Photronics-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 18,62 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 5,371 Photronics-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 154,78 USD, da sich der Wert einer Photronics-Aktie am 27.10.2026 auf 28,82 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 54,78 Prozent vermehrt.

Photronics wurde am Markt mit 1,70 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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