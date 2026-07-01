NASDAQ Composite Index-Wert Photronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Photronics von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Photronics-Einstiegs gewesen.

Photronics-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 19,74 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Photronics-Papier investiert hätte, hätte er nun 50,659 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 30.06.2026 auf 32,53 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 647,92 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 64,79 Prozent.

Alle Photronics-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,84 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at