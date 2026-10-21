NASDAQ Composite Index-Wert Photronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Photronics von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Photronics-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Photronics-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 24,39 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Photronics-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 410,004 Photronics-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 20.10.2026 11 734,32 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 28,62 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 17,34 Prozent erhöht.

Jüngst verzeichnete Photronics eine Marktkapitalisierung von 1,67 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at