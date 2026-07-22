NASDAQ Composite Index-Wert Photronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Photronics-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Photronics-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Das Photronics-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 9,46 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 105,764 Photronics-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 31,34 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 314,65 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 231,46 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Photronics belief sich zuletzt auf 1,71 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at