NASDAQ Composite Index-Wert Photronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Photronics-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Photronics-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 04.03.2016 wurden Photronics-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 9,97 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1 003,009 Photronics-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 35 366,10 USD, da sich der Wert eines Photronics-Anteils am 03.03.2026 auf 35,26 USD belief. Damit wäre die Investition um 253,66 Prozent gestiegen.

Photronics markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,14 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at