NASDAQ Composite Index-Wert Photronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Photronics-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Photronics-Aktie gebracht.

Photronics-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Photronics-Anteile bei 25,79 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,877 Photronics-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 126,44 USD, da sich der Wert einer Photronics-Aktie am 04.08.2026 auf 32,61 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +26,44 Prozent.

Jüngst verzeichnete Photronics eine Marktkapitalisierung von 1,85 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at