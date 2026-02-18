Photronics Aktie

Photronics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 879430 / ISIN: US7194051022

Performance unter der Lupe 18.02.2026 16:04:17

NASDAQ Composite Index-Wert Photronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Photronics-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Photronics-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Photronics-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 18,02 USD. Bei einem Photronics-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5,549 Photronics-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Photronics-Aktie auf 38,62 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 214,32 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 114,32 Prozent zugenommen.

Photronics erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,29 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at


Aktien in diesem Artikel

Photronics Inc. 31,36 -0,98% Photronics Inc.

Börse aktuell - Live Ticker

ATX letztlich schwächer -- DAX schlussendlich leichter -- Nikkei letztlich in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notierte am Donnerstag tiefer. Auch der DAX verzeichnete Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag gut behauptet.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

