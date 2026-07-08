Photronics Aktie

Photronics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 879430 / ISIN: US7194051022

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Langfristige Anlage 08.07.2026 16:04:23

NASDAQ Composite Index-Wert Photronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Photronics-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Photronics-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Die Photronics-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 25,13 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 397,931 Photronics-Aktien. Die gehaltenen Photronics-Papiere wären am 07.07.2026 10 962,99 USD wert, da der Schlussstand 27,55 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 9,63 Prozent angewachsen.

Photronics wurde am Markt mit 1,72 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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