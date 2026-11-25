Photronics Aktie
WKN: 879430 / ISIN: US7194051022
|Profitabler Photronics-Einstieg?
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25.11.2026 16:03:52
NASDAQ Composite Index-Wert Photronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Photronics-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Photronics-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 21,37 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Photronics-Aktie investiert, befänden sich nun 46,795 Photronics-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 24.11.2026 auf 24,52 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 147,40 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 14,74 Prozent.
Photronics erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,56 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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