Bei einem frühen Investment in Photronics-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Photronics-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 21,37 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Photronics-Aktie investiert, befänden sich nun 46,795 Photronics-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 24.11.2026 auf 24,52 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 147,40 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 14,74 Prozent.

Photronics erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,56 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at