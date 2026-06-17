NASDAQ Composite Index-Wert Photronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Photronics-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Photronics eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Photronics-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 14,17 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 705,716 Photronics-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 16.06.2026 auf 30,43 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 21 474,95 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 114,75 Prozent.

Der Börsenwert von Photronics belief sich zuletzt auf 1,93 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at