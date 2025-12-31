Photronics Aktie

NASDAQ Composite Index-Wert Photronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Photronics-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Photronics-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Photronics-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 11,16 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 8,961 Photronics-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 301,97 USD, da sich der Wert eines Photronics-Papiers am 30.12.2025 auf 33,70 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 301,97 USD entspricht einer Performance von +201,97 Prozent.

Photronics wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,95 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

