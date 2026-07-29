NASDAQ Composite Index-Wert Photronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Photronics-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Wer vor Jahren in Photronics-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der Photronics-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Photronics-Aktie bei 21,39 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Photronics-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 467,508 Photronics-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.07.2026 gerechnet (29,15 USD), wäre die Investition nun 13 627,86 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 36,28 Prozent erhöht.

Insgesamt war Photronics zuletzt 1,76 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at