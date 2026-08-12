NASDAQ Composite Index-Wert Photronics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Photronics-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Photronics-Aktien gewesen.

Das Photronics-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Photronics-Anteile an diesem Tag 13,28 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Photronics-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 75,301 Photronics-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.08.2026 gerechnet (32,99 USD), wäre das Investment nun 2 484,19 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 148,42 Prozent zugenommen.

Photronics war somit zuletzt am Markt 1,89 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at