Photronics Aktie
WKN: 879430 / ISIN: US7194051022
|Frühe Investition
|
12.08.2026 16:04:17
NASDAQ Composite Index-Wert Photronics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Photronics-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Das Photronics-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Photronics-Anteile an diesem Tag 13,28 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Photronics-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 75,301 Photronics-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.08.2026 gerechnet (32,99 USD), wäre das Investment nun 2 484,19 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 148,42 Prozent zugenommen.
Photronics war somit zuletzt am Markt 1,89 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Photronics Inc.
Analysen zu Photronics Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Photronics Inc.
|28,83
|-0,21%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX fester erwartet -- DAX vorbörslich in Grün -- Asiens Börsen mehrheitlich leichter
Der heimische Aktienmarkt dürfte sich vor dem Wochenende freundlich präsentieren. Der deutsche Leitindex wird mit Gewinnen erwartet. Die Börsen in Fernost zeigen sich am Freitag überwiegend schwächer.