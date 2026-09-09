Photronics Aktie
WKN: 879430 / ISIN: US7194051022
|Investmentbeispiel
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09.09.2026 16:04:00
NASDAQ Composite Index-Wert Photronics-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Photronics-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Photronics-Papier statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 14,49 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 690,131 Photronics-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 08.09.2026 auf 29,36 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 20 262,25 USD wert. Damit wäre die Investition 102,62 Prozent mehr wert.
Der Marktwert von Photronics betrug jüngst 1,72 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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