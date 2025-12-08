NASDAQ Composite Index-Wert Pinnacle Financial Partners-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Pinnacle Financial Partners-Investment von vor 3 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Pinnacle Financial Partners-Investment verdienen können.

Am 08.12.2022 wurde die Pinnacle Financial Partners-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Pinnacle Financial Partners-Papier bei 76,05 USD. Bei einem Pinnacle Financial Partners-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 131,492 Pinnacle Financial Partners-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Pinnacle Financial Partners-Papiers auf 95,98 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 620,64 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 26,21 Prozent vermehrt.

Pinnacle Financial Partners wurde am Markt mit 7,43 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at