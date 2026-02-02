Pool Aktie

Pool für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JMVJ / ISIN: US73278L1052

<
Rentable Pool-Anlage? 02.02.2026 16:03:43

NASDAQ Composite Index-Wert Pool-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Pool von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Pool-Investment verdienen können.

Am 02.02.2016 wurde die Pool-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Pool-Aktie bei 80,89 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 123,625 Pool-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.01.2026 gerechnet (254,09 USD), wäre das Investment nun 31 411,79 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 214,12 Prozent vermehrt.

Pool markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 9,44 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

