NASDAQ Composite Index-Wert Pool-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Pool von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurde das Pool-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Pool-Papier an diesem Tag 79,52 USD wert. Wer vor 10 Jahren 1 000 USD in die Pool-Aktie investiert hat, hat nun 12,575 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 02.01.2026 auf 229,71 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 888,71 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 188,87 Prozent zugenommen.
Alle Pool-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 8,56 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
