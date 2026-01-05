Pool Aktie

Pool für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JMVJ / ISIN: US73278L1052

Pool-Investment im Blick 05.01.2026 16:03:55

NASDAQ Composite Index-Wert Pool-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Pool von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren Pool-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 10 Jahren wurde das Pool-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Pool-Papier an diesem Tag 79,52 USD wert. Wer vor 10 Jahren 1 000 USD in die Pool-Aktie investiert hat, hat nun 12,575 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 02.01.2026 auf 229,71 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 888,71 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 188,87 Prozent zugenommen.

Alle Pool-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 8,56 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

