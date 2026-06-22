NASDAQ Composite Index-Wert Pool-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Pool von vor 10 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Pool-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurden Pool-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Pool-Aktie an diesem Tag 89,94 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 11,119 Pool-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 18.06.2026 auf 198,99 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 212,47 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +121,25 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Pool belief sich zuletzt auf 7,24 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at