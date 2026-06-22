Pool Aktie
WKN DE: A0JMVJ / ISIN: US73278L1052
|Hochrechnung
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22.06.2026 16:03:36
NASDAQ Composite Index-Wert Pool-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Pool von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurden Pool-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Pool-Aktie an diesem Tag 89,94 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 11,119 Pool-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 18.06.2026 auf 198,99 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 212,47 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +121,25 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Pool belief sich zuletzt auf 7,24 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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