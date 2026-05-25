Pool Aktie
WKN DE: A0JMVJ / ISIN: US73278L1052
|Lohnende Pool-Anlage?
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25.05.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Wert Pool-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Pool-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Pool-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 90,77 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,102 Pool-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Pool-Papiers auf 184,64 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 203,42 USD wert. Mit einer Performance von +103,42 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von Pool belief sich zuletzt auf 6,73 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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