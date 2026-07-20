Pool Aktie
WKN DE: A0JMVJ / ISIN: US73278L1052
|Pool-Anlage unter der Lupe
|
20.07.2026 16:03:43
NASDAQ Composite Index-Wert Pool-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Pool-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Pool-Papier via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 97,13 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Pool-Aktie investiert hätte, hätte er nun 102,955 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 20 711,42 USD, da sich der Wert eines Pool-Anteils am 17.07.2026 auf 201,17 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 107,11 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von Pool bezifferte sich zuletzt auf 7,31 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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