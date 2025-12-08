Pool Aktie
NASDAQ Composite Index-Wert Pool-Aktie: So viel hätte eine Investition in Pool von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Pool-Papier statt. Der Schlusskurs der Pool-Anteile betrug an diesem Tag 81,82 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 12,222 Pool-Papiere. Die gehaltenen Pool-Papiere wären am 05.12.2025 2 927,40 USD wert, da der Schlussstand 239,52 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 192,74 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Pool belief sich zuletzt auf 8,90 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
