NASDAQ Composite Index-Wert Pool-Aktie: So viel hätte eine Investition in Pool von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Pool-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde das Pool-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 94,00 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,064 Pool-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 211,70 USD gerechnet, wäre die Investition nun 225,21 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 125,21 Prozent.

Pool erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7,58 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at