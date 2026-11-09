Pool Aktie
WKN DE: A0JMVJ / ISIN: US73278L1052
|Profitabler Pool-Einstieg?
|
09.11.2026 16:03:45
NASDAQ Composite Index-Wert Pool-Aktie: So viel hätte eine Investition in Pool von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde das Pool-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 94,00 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,064 Pool-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 211,70 USD gerechnet, wäre die Investition nun 225,21 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 125,21 Prozent.
Pool erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7,58 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Pool Corp.
|
16:03
|NASDAQ Composite Index-Wert Pool-Aktie: So viel hätte eine Investition in Pool von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
02.11.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Pool-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Pool von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
26.10.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Pool-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Pool von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
22.10.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite zum Ende des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
22.10.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite verbucht am Donnerstagnachmittag Verluste (finanzen.at)
|
22.10.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite am Donnerstagmittag im Minus (finanzen.at)
|
22.10.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite verbucht zum Start Abschläge (finanzen.at)
|
21.10.26
|Ausblick: Pool stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu Pool Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Pool Corp.
|194,45
|2,53%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX legen zu -- US-Börsen mit deutlichen Gewinnen -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zieht zum Wochenstart an, während der deutsche Leitindex ebenfalls steigt. Die US-Börsen legen kräftig zu. Die Börsen in Asien legten am Montag mehrheitlich zu.