Pool Aktie

WKN DE: A0JMVJ / ISIN: US73278L1052

Profitable Pool-Investition? 09.02.2026 16:04:20

NASDAQ Composite Index-Wert Pool-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Pool-Investment von vor einem Jahr verloren

Bei einem frühen Pool-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 1 Jahr wurde das Pool-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 331,71 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 0,301 Pool-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 06.02.2026 80,24 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 266,16 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 19,76 Prozent verringert.

Pool war somit zuletzt am Markt 9,97 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

ATX legt zu -- DAX fester -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen letztlich stark - Nikkei erklimmt neues Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zieht am Montag an. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls zu. Die US-Börsen präsentieren sich uneinheitlich. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich zum Wochenstart stark.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

