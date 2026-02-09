Pool Aktie
09.02.2026 16:04:20
NASDAQ Composite Index-Wert Pool-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Pool-Investment von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr wurde das Pool-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 331,71 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 0,301 Pool-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 06.02.2026 80,24 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 266,16 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 19,76 Prozent verringert.
Pool war somit zuletzt am Markt 9,97 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
