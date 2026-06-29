NASDAQ Composite Index-Wert Pool-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Pool-Investment von vor einem Jahr verloren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Pool-Investment verlieren können.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Pool-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Pool-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 292,77 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Pool-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 34,157 Pool-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7 227,98 USD, da sich der Wert eines Pool-Anteils am 26.06.2026 auf 211,61 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 27,72 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Pool belief sich zuletzt auf 7,71 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at